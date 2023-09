Il Milan è un gioiellino che era difficile immaginare subito così brillante (Gazzetta)

Tre vittorie in tre partite, tante soluzioni tattiche, inserimento immediato dei nuovi acquisti. Basterà Lukaku a risollevare la Roma?

Il Milan ha battuto la Roma all’Olimpico per 2-1 grazie al rigore finalizzato da Giroud ed al raddoppio con un capolavoro di Leao. Inutile il gol di Spinazzola nel recupero. Il Milan è stato nettamente superiore in tutto il corso della partita. La Gazzetta dello Sport scrive di un gioiellino che era difficile immaginare così brillante.

“Il laboratorio di Pioli produce punti e novità: tre vittorie in tre partite, una sorprendente varietà di soluzioni tattiche, l’inserimento immediato di tanti acquisti”.

“Il Milan d’inizio campionato è insomma un gioiellino, che era difficile immaginare subito così brillante. I giallorossi l’hanno osservato quasi ne fossero abbagliati mentre tesseva trame, costruiva gioco, cambiava posizione alle sue pedine”.

Basterà Lukaku per risollevare la Roma?

“Un sussulto la squadra di Mourinho l’ha avuto quando gli avversari sono rimasti in dieci, ma soprattutto quando è entrato Lukaku. Che non è in forma, ma è comunque di un altro pianeta rispetto a chi giocava là davanti prima che lui mettesse piede in campo: Big Rom tiene palla, gestisce anche le giocate lunghe alle quali spesso ricorre la Roma, dà peso a un attacco inconsistente. Con lui e Dybala – se torneranno rapidamente in forma – la Roma è destinata a crescere. Del resto fare peggio di così è quasi impossibile. Il Milan è in continua evoluzione, un fenomeno da studiare, una squadra che si disegna sul campo in modo diverso da un momento all’altro, da un’azione all’altra”.

“La supremazia del Milan nel primo tempo è stata pressoché totale, quasi disarmante, anche se le occasioni che ha creato non sono state numerose. I rossoneri hanno preso in mano la partita e ne hanno fatto quello che volevano”.

La Roma si è limitata ad osservare. Il Milan avrebbe potuto chiudere la partita molto prima, forse questo è l’unico difetto da imputare alla squadra di Pioli.

A trasmettere energia alla Roma è arrivato, a venti minuti dalla fine, anche Lukaku. La Gazzetta scrive:

“Basterà Lukaku o servirà anche un calcio migliore?”.

