Il ct della Nigeria: «Osimhen voleva andare via, poi ha deciso di rimanere a Napoli e fare del suo meglio»

Alla Gazzetta: «Victor è felicissimo a Napoli. Per il suo percorso di crescita, restare in Europa e mettersi in mostra in Champions resta la strada migliore»

Il ct della Nigeria José Peseiro, CT della Nigeria, che in passato ha allenato proprio il Braga che domani incontrerà il Napoli all’esordio di Champions. Il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato dell’attaccante azzurro Victor Osimhen

«All’inizio pensava di andare via, ma poi ha deciso di rimanere e fare del suo meglio a Napoli. E io sono felice di vederlo competere per grandi obiettivi in Europa»

Miglior attaccante dopo Haaland?

«Non mi piacciono le classifiche, diciamo è nel gruppo dei 4-5 migliori al mondo. Come Haaland, è uno che vive per il gol»

È un bene che sia rimasto a Napoli?

«Ma Victor è felicissimo a Napoli. Per il suo percorso di crescita, restare in Europa e mettersi in mostra in Champions resta la strada migliore. È un giovane e ha tempo per dimostrare il suo talento. Poi capisco che di fronte a certe offerte uno possa vacillare: due stagioni in Arabia valgono più di dieci in Europa, ma i soldi non sono tutto. Victor è migliorato tanto in Italia»

ilnapolista © riproduzione riservata