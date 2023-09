Il Chelsea è incapace di segnare: 81 tiri e 5 gol in 5 partite (The Athletic)

I Blues hanno pareggiato 0-0 in casa del Bournemouth. Sono penultimi per differenza tra il numero di goal attesi e quelli segnati

Continua il momento negativo del Chelsea. Nonostante il paperone Tod Boehly abbia speso poco più, o poco meno, di un miliardo per costruire una squadra di campioni, Pochettino non riesce a trovare la quadra giusta per far rendere i suoi ragazzi.

Ieri il Chelsea ha pareggiato 0-0 in casa del Bournemouth. E se esiste un minimo di timore nel criticare club, dirigenti, allenatore e calciatori, The Athletic se ne infischia e infierisce sui poveri Blues.

“Come non segnare un gol: un racconto del Chelsea Football Club” questo è il titolo di una articolo firmato da Simon Johnson che analizza un dato particolare. I tiri. Do you remember «Dobbiamo tirare di più»?

Scrive il The Athletic:

“La scorsa stagione, hanno stabilito un nuovo record per il club nell’era della Premier League con 38 gol in altrettante partite. Hanno iniziato il 2023-24 sulla buona strada per eguagliare quell’impresa deludente: hanno cinque gol in altrettante partite della Premier League e nessuno nelle ultime due. La squadra di Pochettino è quarta a pari merito per tiri totali (81). Il problema è la precisione: il Chelsea è penultimo tra i 20 club per quanto riguarda la differenza tra il numero di goal attesi e il numero effettivo di goal segnati, e il terzo peggiore per percentuale di conversione dei tiri”.

È vero, come scrive il quotidiano, che a Pochettino mancavano alcuni titolari. Ma è altrettanto vero che “il Chelsea è riuscito a sbagliare in quasi ogni modo immaginabile“. E giusto per non farsi parlare dietro, The Athletic analizza ogni aspetto del gioco dei Blues.

La tecnica scadente, la manovra macchinosa e lenta, le scelte sbagliate in fase di impostazione, l’incapacità nel leggere i momenti della partita e infine la sfortuna. Non si parla ancora di crisi, ma la prossima partita contro l’Aston Villa potrebbe essere un punto di svolta per la stagione del Chelsea.

