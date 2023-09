Chelsea sconfitto e fischiato, contro il Nottingham finisce 0-1

Pasticcio di Caicedo che propizia l’1-0 di Elanga, Jackson si divora il gol dell’1-1. “Il Chelsea ha vinto solo 12 partite di Premier da quando c’è Boehly”

Tutti i soldi del mondo non possono comprare una vittoria del Chelsea. Sarebbe questa la massima che viene da dire dopo un’altra sconfitta della squadra di Pochettino. Non importa quanti soldi spenda Todd Boehly, il Chelsea rimane bella e incompiuta. Forse più inconcludente.

Scrive il Telegraph:

“Se solo il Chelsea fosse bravo a vincere le partite di calcio quanto lo è a vincere presumibilmente la finestra di mercato. Altri 13 giocatori sono arrivati ​​allo Stamford Bridge quest’estate per un costo di quasi 450 milioni di sterline, eppure il Chelsea ha vinto solo 12 partite di Premier League dall’acquisizione di Clearlake-Boehly. Come spesso accadeva con Thomas Tuchel e Graham Potter, il Chelsea aveva praticamente tutto il possesso palla, ma ha fatto poco contro una squadra del Nottingham Forest che ha eseguito alla perfezione il piano dell’allenatore Steve Cooper”.

Moises Caicedo was dispossessed on the way to Nottingham Forest’s opener 😬 pic.twitter.com/kkiOusKybU — ESPN UK (@ESPNUK) September 2, 2023

Il Nottingham non aspettava altro che un errore del Chelsea. Non appena Moises Caicedo, mister quasi 120 milioni, combina il pasticcio della partita, la squadra di Cooper passa in vantaggio. Il Chelsea ci prova e riprova. Le occasioni fioccano ma ai Blues manca il bomber ( e non solo). Nicola Jackson si divora il gol del pareggio.

L’1-0 basta di Elanga al Nottingham. La squadra di Pochettino esce dal campo tra i fischi del proprio pubblico:

“Quelli dello Stamford Bridge che si sono fissati sui trasferimenti si staranno già chiedendo su quali attaccanti il ​​Chelsea potrebbe sborsare ancora più soldi a gennaio”.

