Houston non ammette i suoi errori. Forza Houston Sempre

Il Napolista chiama Houston, ma Houston non risponde. Non può rispondere, non sa rispondere, o non vuole rispondere.

Houston, dalle colline al mare, è anestetizzata. Dorme. Houston – tutta – sogna il suo dolce passato. Ne è diventata prigioniera.

Houston non risponde. È spaesata. Prima aveva un nemico certo, lo chiamava “pimp”, ora non ha neanche più quello.

Il “nemico” ha vinto ed è intoccabile. Il “nemico” non era mai stato un “pimp”, non era neanche mai stato nemico in verità, ma non è mai diventato oracolo, né Mida. Il “nemico” è fallibile ed ha valore ricordarlo.

Houston non risponde, si guarda indietro. Houston è persa nella sua vanesia abilità di autocelebrarsi. Houston non ammette i suoi errori, non ama riconoscerli.

Houston, non si può raggiungere Marte, finché si va avanti usando la marcia sbagliata.

Houston, il nostro viaggio è fatto di tappe. Ogni tappa affronta un nuovo percorso ed ha bisogno di un nuovo piano. Il nuovo viaggio ci porta più lontano; è più difficile del precedente, esplora percorsi a noi poco familiari.

Houston, ogni viaggio vuole la sua nave e la nave ha bisogno di un progetto (chiamala struttura), di coraggio, di competenza, e di risorse umane.

Houston, non pensare di fare un altro giro sfruttando solo la tua aerodinamica. Il vento è cambiato, l’abbrivio del passato, non basta più.

Houston, abbiamo dei problemi. La nostra nave ha bisogno di un conducente, di un meccanico, di benzina e d’innovazione. Altrimenti, anche se non si ferma subito, il suo motore non potrà che rallentare fino a spengersi.

Houston, abbiamo dei problemi e sono problemi storici, cronici.

Houston ci hai portato sulla Luna, ma la Luna era vicina.

Houston, Marte è più distante. Houston su Marte non ci arriveremo.

Houston, abbiamo dei problemi.

Houston, la Terra ci attrae.

Houston, abbiamo ancora capacità di manovra.

Houston non farci cadere sulla Terra. Da lì, Marte sarà irraggiungibile in retromarcia.

Forza Houston Sempre.