Girona, 5-3 al Mallorca e primo in Liga: “Calcio champagne, giocatori in forma e di qualità” (As)

Su As acclamano la sorpresa di questa stagione: “I loro calciatori sono trasudano sicurezza e qualità. Stanno vincendo con il bel calcio e il lavoro sodo”.

Il Girona è primo in Spagna, dopo sole sei giornate: cinque vittorie e un pareggio. Sono primi in classifica con una partita in più. I rossobianchi aspettano il grande derby tra Real e Atletico Madrid, ma il loro gioco e i risultati hanno convinto As:

“Il Girona rimbomba in Spagna, Europa e in tutto il mondo. La sinfonia di Míchel è superba ed è riuscita a toccare il cielo dopo aver battuto il Maiorca 5-3. Sono ormai cinque le vittorie di fila in campionato e, in attesa di Barcellona (oggi contro il Celta) e Real Madrid (domani contro l’Atlético), sono loro i leader della classifica. Guardare giocare i rossobianchi è una delizia: i loro calciatori trasudano sicurezza, qualità e se lanciano una moneta in aria esce quel che vogliono loro, di sicuro. Alle loro spalle non c’è fortuna, ma lavoro. Sì, lavoro, impegno e continuità in un’idea, quella di Míchel, che si sta guadagnando ogni elogio che riceve”.

Ed è tutto vero. La squadra spagnola governa la classifica della Liga e lo fa con un calcio di qualità. Nella sfida più recente contro il Mallorca hanno dominato la sfida per 5 a 1 fino all’ultimo minuto, quando prima e durante il recupero sono stati segnati due goal da bandiera per il club di Palma.

Nelle sei sfide valide per il campionato, Girona ha vinto su Mallorca, Granada, Las Palmas, Siviglia e Getafe, pareggiando invece la prima con il Real Sociedad – la stessa squadra che ha messo in difficoltà l’Inter di Inzaghi. I rossobianchi sembrano essere la nuova sorpresa di questa stagione, ma devono ancora confermarsi con un vero match. Al momento solo Siviglia e Real Sociedad sono stati i grandi rivali affrontati, mancano tutte le sfide con le migliori del paese.

ilnapolista © riproduzione riservata