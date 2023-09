Garcia: «Il clima a Napoli? Ogni volta che vado in città, i tifosi mi incoraggiano»

In conferenza: «Vincere in Champions non è mai una cosa ovvia. Aspettiamo la grande sfida contro il Real. Adesso torniamo al campionato»

Il Napoli torna in campo domenica alle 18 contro il Bologna. Al Dall’Ara, gli uomini di Garcia sono chiamati a conquistare i tre punti per non perdere terreno dalla vetta della classifica. Dopo il trionfo in Champions contro il Braga che ha ridato fiducia agli azzurri, Osimhen e compagni affrontano Thiago Motta.

Garcia in conferenza stampa ha risposto a chi gli chiedeva del clima in città. In queste prime partite il tecnico francese non ha goduto di un buon credito. Sono arrivate diverse critiche sia sul piano del gioco che sul piano dei risultati.

Diversi i tifosi che non sono soddisfatti del lavoro di Garcia, tanto che sui social spesso si legge #GarciaOut, anche nei commenti alla live della conferenza stampa. L’allenatore del Napoli però assicura di sentire il sostegno dei tifosi:

«Ogni volta che vado in città, i tifosi mi incoraggiano. Poi lavoriamo per migliorare ogni giorno. Vincere in Champions non è mai una cosa ovvia. Aspettiamo la grande sfida contro il Real. Adesso torniamo al pane quotidiano che è il campionato. Vogliamo vincere domani».

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, qualche giorno fa è intervenuto sul tema il giornalista Paolo De Paola:

«Non bisogna dare addosso all’allenatore a qualsiasi occasione, altrimenti si peggiora. Spalletti resta un monumento, ma qualsiasi paragone lede a Garcia e al suo Napoli. Questo compromette anche il rapporto di fiducia tra lui e i calciatori. È un momento difficilissimo per gli azzurri, non va ignorato però. La squadra non sta girando al meglio, molti elementi sono sottotono. Le critiche ci possono stare, ma non bisogna esagerare: anche Spalletti aveva zoppicato lo scorso anno».

