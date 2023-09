Frattesi non può subire la timidezza di Inzaghi nell’impiegare i nuovi acquisti (Corsport)

Barbano: Lo sguardo spiritato di Spalletti, quando sembra che voglia piegare un cucchiaino con il pensiero, senza illusionismi

La Nazionale, l’analisi di Alessandro Barbano condirettore del Corriere dello Sport.

Frattesi e Zaniolo sono il simbolo di questa vittoria sudata e irrinunciabile. E sono anche il primo timbro del nuovo cittì, perché interpretano alla perfezione il suo calcio. Fantasia, diligenza, perseveranza e quel pizzico di follia che leggi nello sguardo spiritato di Spalletti, quando sembra che voglia piegare un cucchiaino con il pensiero, senza illusionismi, ma con la forza delle sue convinzioni sulla realtà. Anche questo è il genio italiano.

Gente come Frattesi non può subire la timidezza di Inzaghi nell’impiegare i nuovi acquisti. Lo stesso vale per Zaniolo, il cui potenziale continua a essere impari rispetto ai risultati sul campo.

Qui l’analisi di Ivan Zazzaroni che scrive:

L’aspetto più paradossale del nostro vivere la Nazionale è proprio il trattamento che viene riservato a Gigio Donnarumma, l’unico azzurro di qualità superiore, al di là della crescita verosimilmente interrottasi a Parigi: significa che abbiamo perso il senso della realtà. Volere che la realtà sia diversa da quella che è, è come pretendere di insegnare a un gatto ad abbaiare, diceva Byron Katie.

ilnapolista © riproduzione riservata