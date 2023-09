Donnarumma è l’unico azzurro di qualità superiore e subisce questo trattamento (Zazzaroni)

Sul Corsport: abbiamo perso il senso della realtà. Messi noi non l’abbiamo. E non abbiamo Haaland, Lukaku, Mbappé, Kane

Il commento all’Italia da parte di Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport.

Realismo, concretezza e senso della squadra devono essere i nostri princìpi-guida. Messi noi non l’abbiamo. E non abbiamo Haaland, Lukaku, Mbappé, Kane, e non presentiamo più Baggio, Del Piero, Totti, Pirlo: ce lo ripetiamo ogni volta, poi ce ne dimentichiamo.

L’aspetto più paradossale del nostro vivere la Nazionale è proprio il trattamento che viene riservato a Gigio Donnarumma, l’unico azzurro di qualità superiore, al di là della crescita verosimilmente interrottasi a Parigi: significa che abbiamo perso il senso della realtà. Volere che la realtà sia diversa da quella che è, è come pretendere di insegnare a un gatto ad abbaiare, diceva Byron Katie.

I migliori ieri sera? I miei: Frattesi su tutti, sempre pronto a offrire soluzioni ai compagni e tanto, tanto efficace; vivacissimo Zaniolo, bene a tratti Zaccagni e Locatelli. E Barella.

ilnapolista © riproduzione riservata