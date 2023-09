Fabio Grosso al Lione comincia con una sconfitta col Brest che è primo in Ligue 1

Per il Lione due punti in sei partite. L’Equipe: l’italiano Fabio Grosso ha avuto la conferma che il lavoro sarà enorme

Comincia male l’avventura di Fabio Grosso alla guida del Lione (è stato preferito a Gattuso). L’Ol perde in casa del Brest per 1-0, Brest sorpresa di quest’inizio di campionato, sono primi in classifica da soli con 13 punti in 6 partite. Il Lione, invece, di punti ne ha appena due.

La partita è finita 1-0 e il Brest ha segnato solo nel finale ma il dominio è stato netto e costante.

Il Brest ha perso solo contro il Marsiglia. Ha battuto Lens (3-2), Le Havre (2-1) ha vinto a Reims (2-1) e ora contro il Lione definito pallidissimo da L’Equipe.

Il quotidiano sportivo francese scrive che

Per la sua prima uscita come allenatore del Lione, l’italiano Fabio Grosso ha avuto la conferma che il lavoro sarà enorme.

