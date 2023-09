E se a Marassi giocasse Ostigard?

Il Corsport: in difesa va considerato il ballottaggio con Juan Jesus, Ostigard è riuscito a «scaldarsi» con i 180’ in Nazionale

I dubbi di Garcia. Mentre tutti aspettano Natan finora l’oggetto misterioso del Napoli, per il Corriere dello Sport contro il Genoa potrebbe giocare Ostigard e non Juan Jesus.

Le perplessità non si sbandierano al vento e Garcia sembra proprio non ne abbia: e però in difesa una specie di braccio di ferro (amichevole) tra l’ex del giorno Ostigard e Juan Jesus va considerato, soprattutto dopo che il norvegese è riuscito a «scaldarsi» con i 180’ in Nazionale. Ma potrebbero essere semplici sensazioni o anche deduzioni fondate su apparenti rotazioni, che ci stanno sempre, persino nella rifinitura.

Ieri Garcia ha parlato di Natan in conferenza stampa:

«Darò spazio a chi lo merita. La squadra che inizierà domani non sarà la stessa che ha iniziato con la Lazio».

E allora, come previsto, è arrivata la domanda inevitabile su Natan. Il difensore brasiliano non ha ancora esordito in Serie A. Arrivato dal Bragantino per sostituire Kim, in molti si chiedono quando questo avverrà. In conferenza Garcia ha chiarito la sua posizione:

«Natan? Abbiamo svolto un lavoro preciso per lui. il tempo che non abbiamo avuto con lui nei ritiri perché è arrivato 7-8 giorni prima di Frosinone e allora l’abbiamo messo a fuoco lavorando. È arrivato con un piccolo fastidio al ginocchio, ma sta sparendo. Lui come altri sono pronti. Sono contento di Ostigard che ha giocato due volte 90′ minuti in nazionale. Chi aveva bisogno di tempo di gioco, Kvara, Cajuste, Elmas, loro hanno giocato molto e sono pronti per questa maratona».

