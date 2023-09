Dionisi: «Berardi come Robben, il gol all’Inter è la sua giocata ma nessuno riesce a limitarlo»

Il tecnico del Sassuolo alla Gazzetta: «Non dico che l’allenatore non incide ma conta di più quando la squadra rischia di perdere certezze»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo che ha battuto Juventus e Inter, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Parla di Berardi, la domanda è: è il più forte calciatore italiano?

«Difficile fare paragoni tra ruoli. Nella mia formazione ideale della Serie A Mimmo c’è sicuramente. Quella del gol di San Siro è la sua giocata, ma, come accadeva a Robben, nessuno riesce a limitarlo perché Berardi è in grado di fare qualunque cosa. Ha talmente tanto calcio dentro che potrei metterlo a centrocampo. La palla di esterno per Laurientè contro la Juve è pazzesca».

E del ruolo dell’allenatore.

Dionisi: «Io da solo posso combinare ben poco. Non dico che l’allenatore non incide, non sarebbe la verità. Ma conta di più quando la squadra rischia di perdere alcune certezze. Vede, io sono un po’ fissato con le marcature preventive. E fuori dal campo è lo stesso: se sento troppi elogi, vado in marcatura preventiva su me stesso e mi concentro sul lavoro per fare in modo che certe prestazioni abbiano continuità. Solo così si cresce davvero. Le vittorie recenti contro Juve e Inter, e in generale quelle contro le grandi squadre, sono un premio all’impegno, ma devono anche essere uno stimolo a non fermarsi».

