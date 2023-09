Il Giornale commenta i sorteggi di Champions definendoli come accoppiamenti di grande nostalgia e provocazione

Tony Damascelli sul Giornale commenta i sorteggi di Champions avvenuti ieri, spiegando che questa edizione mancherà dei suoi grandi campioni

“Sarebbe un Festival di Venezia senza i migliori attori. Niente Ronaldo, niente Messi, niente Benzema, sauditi e americani ci hanno portato via tredici Palloni d’oro, non è roba da poco ma significa che la belle époque è finita e, in Champions League giocano altri artisti, destinati a prenderne il posto, da Halland a Mbappé e perché no Osimhen”.

Tornando al sorteggio, che definisce “il solito teatro”, le mani di Cole e Abidal hanno regalato

“accoppiamenti di grande nostalgia e provocazione, De Laurentiis allestirà un Napoli-Real Madrid da cinepanettone con il ritorno al Maradona di Ancelotti, duello di giocolieri tra Kvara -Vinicius”

Le italiane non possono lamentarsi per i gironi in cui sono capitate, anzi Inter e Lazio sono davvero agevolate.

“Garcia ha molto da dimostrare contro la squadra della Champions, dunque il Real Madrid, ma occhio ai tedeschi dell’Union Berlino con i due reduci della Serie A, Gosens e Bonucci”

ilnapolista © riproduzione riservata