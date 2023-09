De Grandis: «Che senso ha Raspadori al posto di Kvara? È una punta, lo dice anche Spalletti»

A Sky: «A quel punto metti Elmas, i ruoli dei giocatori vanno rispettati. Garcia avrebbe dovuto dire al Napoli di mantenere la calma».

Il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis ha commentato la prestazione del Napoli contro la Lazio al Maradona, nell’ultima giornata di campionato, non risparmiando alcune critiche all’allenatore del Napoli, Rudi Garcia e indirettamente alle scelte di mercato. De Grandis ha puntato il dito su Rrahmani e Juan Jesus, responsabili degli spazi lasciati liberi per l’inserimento della squadra di Sarri, in particolare nel terzo e quarto gol.

«Quei due giocatori che ci sono adesso, Rrahmani e Juan Jesus, sono due luogotenenti di un dominante che ora non c’è più. Alla fine loro due hanno lasciato i crateri in cui la Lazio ha potuto segnare terzo e quarto gol, non aiutati dal centrocampo».

Per De Grandis anche Garcia ha la sua parte di colpa nella sconfitta di sabato sera contro la Lazio. Ha lasciato che il Napoli smarrisse la calma, innanzitutto e ha utilizzato Giacomo Raspadori in un ruolo che, per il commentatore Sky, non ha senso.

«Ha responsabilità anche Garcia. Non mi sarei aspettato un Napoli che si facesse prendere dalla fretta, avrebbe potuto dire di mantenere la calma, avendo nell’uscita palla al piede una delle sue doti migliori. Raspadori? E’ una punta, l’ha detto anche Spalletti. Che senso ha metterlo al posto di Kvara? A quel punto metti Elmas, i ruoli dei giocatori vanno rispettati».

