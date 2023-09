Condò: «Garcia? A Roma portò dalla sua parte i senatori, a Napoli non ci è ancora riuscito»

A Sky: «Su questo aspetto mi sembra in ritardo, nel senso che non appare ancora piena la fiducia dei califfi della squadra al nuovo tecnico»

Paolo Condò ha commentato negli Sky Sport nel corso del pre partita di Braga-Napoli la situazione del Napoli che sta cambiando forma con l’arrivo del nuovo allenatore

«Hanno preso un allenatore diverso da Spalletti, quindi il tempo gli deve essere concesso. A Roma fu bravo a portare i giocatori pù importanti come Totti e De Rossi dalla sua parte, questa volta pare che non sia riuscito a fare lo stesso con i vari Osimhen e Kvaratskhelia. Su questo aspetto mi sembra in ritardo, nel senso che non appare ancora piena la fiducia dei califfi della squadra al nuovo tecnico. L’anno scorso l’apporto immediato di Kvaratskhelia fu la miccia che diede vita alla stagione, al momento invece questa miccia è ancora bagnata»