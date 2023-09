Champions League: Braga-Napoli il 20 settembre, il 3 ottobre Napoli-Real Madrid

Il 24 ottobre il Napoli affronterà l’Union a Berlino (il ritorno l’8). Il 29 novembre Real Madrid-Napoli, il 12 dicembre il Braga al Maradona

La Uefa ha pubblicato il calendario delle gare della fase a gironi della prossima Champions League. La prima squadra italiana a scendere in campo sarà il Milan, il 19 settembre alle 18.45, a San Siro, contro il Newcastle. Nello stesso giorno, alle 21, la Lazio giocherà all’Olimpico contro l’Atletico Madrid. All’Inter toccherà il 20 settembre alle 21 in casa della Real Sociedad, nella stessa data e alla stessa ora il Napoli gioca in trasferta con il Braga.

Per quanto riguarda il Napoli, dopo l’esordio in casa del Braga, la squadra di Garcia tornerà in campo contro il Real Madrid al Maradona il 3 ottobre (ore 21), per poi giocare in trasferta a Berlino contro l’Union di Leonardo Bonucci il 24 ottobre alle 21. Il ritorno con i tedeschi al Maradona è in programma per l’8 novembre alle 18.45. Il 29 novembre, il Napoli giocherà al Bernabeu con il Real Madrid (ore 21). Il girone si chiuderà il 12 dicembre al Maradona contro il Braga (ore 21).

Il Napoli giocherà sempre alle 21 tranne che contro l’Union Berlino.

Le date del Napoli:

20 settembre ore 21.00 – Braga-Napoli

3 ottobre ore 21.00 – Napoli-Real Madrid

24 ottobre ore 21.00 – Union Berlino-Napoli

8 novembre ore 18.45 – Napoli-Union Berlino

29 novembre ore 21.00 – Real Madrid-Napoli

12 dicembre ore 21.00 – Napoli-Braga

ilnapolista © riproduzione riservata