Champions League, Amazon ha scelto le prime quattro sfide in esclusiva: non c’è il Napoli

Al Napoli sono state preferite due volte l’Inter e due il Milan. Le giornate del 29 novembre e 13 dicembre saranno comunicate in un secondo momento.

Amazon Prime Video ha reso note le partite dei primi quattro turni della fase a gironi della Champions League che trasmetterà in esclusiva. Il Napoli non c’è. Alla squadra di Garcia è stata preferita per due volte l’Inter, il 20 settembre e l’8 novembre.

Le prime quattro gare visibili su Prime Video sono le seguenti:

Real Sociedad-Inter, mercoledì 20 settembre ore 21

Borussia Dortmund-Milan, mercoledì 4 ottobre ore 21

PSG-Milan, mercoledì 25 ottobre ore 21

Salisburgo-Inter, mercoledì 8 novembre ore 21

A scendere in campo in diretta esclusiva su Prime Video durante le prime quattro giornate saranno dunque Milan e Inter. Si parte mercoledì 20 settembre (in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00) con l’Inter che affronterà in trasferta gli spagnoli della Real Sociedad. Si prosegue poi mercoledì 4 ottobre alle 21:00 con Borussia Dortmund-Milan (in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00).

La terza giornata dei gironi vedrà invece protagonista mercoledì 25 ottobre (in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00) il Milan che volerà a Parigi per affrontare il Paris Saint-Germain. Mercoledì 8 novembre, invece, l’Inter sfiderà in trasferta gli austriaci del Salisburgo. La diretta della partita in esclusiva su Prime Video è in programma dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00.

Subito dopo ogni live, a partire dalle 23:15, Prime Video trasmetterà l’highlights show con i gol di tutti i match del martedì e del mercoledì sera. Le successive giornate del 29 novembre e 13 dicembre verranno comunicate in un secondo momento. Prime Video sceglierà sempre la migliore partita del mercoledì sera che vedrà protagonista un club italiano tra Napoli, Lazio, Inter e Milan.

