Arsenal-Tottenham 2-2, Jorginho regala palla per il gol di Son VIDEO

Il derby di Londra finito in pareggio ha visto protagonista gli errori di Jorginho e Romero. Gol e highlights

Il derby di Londra di quest’avvio di stagione in Premier League aveva un doppio significato: quello “classico” riguarda l’importanza della sfida in sè. Uno dei confronti più sentiti in Europa: poi quello relativo alle ambizioni di Arsenal e Tottenham, in scia dietro al Manchester City.

Nel pari dell’Emirates Stadium, da segnalare anche lo scivolone di Jorginho. Entrato all’inizio della ripresa, al posto di Declan Rice, il centrocampista italiano si rende protagonista di un erroraccio in fase di impostazione, facendosi rubare palla sulla sua trequarti da James Maddison (autore di 2 assist) e spalancando sostanzialmente le porte al 2-2 degli Spurs, firmato da un glaciale Son.

Errori clamorosi anche per Cristian “El Cuti” Romero. Il primo episodio è avvenuto quando il cronometro ha segnato il 26′ minuto: cross tagliato dalla destra, in zona offensiva dell’Arsenal, e anticipo scoordinato di Romero che inganna Vicario e consente ai Gunners di passare in vantaggio.

Il secondo, invece, in apertura di ripresa: conclusione ravvicinata di Ben White respinta con un braccio dal “Cuti”.

Dopo un check del VAR, il direttore di gara ha assegnato il calcio di rigore all’Arsenal, tra le proteste ingiustificate dell’argentino.

ilnapolista © riproduzione riservata