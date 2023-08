Senza Spalletti, il messaggio di De Laurentiis è che a vincere è il Presidente, con la P maiuscola (Bonan)

Sul Foglio scrive di dimensione autocratica. Alla Juventus Giuntoli e Allegri, per funzionare, devono fidarsi l’uno dell’altro

Sul Foglio Alessandro Bonan dedica la sua rubrica al calciomercato.

Parla di Giuntoli alla Juventus

Con Allegri forma un tandem sulla carta vincente. Sono due toscani, entrambi parecchio caratteriali, il primo esplicito il secondo più tattico. Non è necessario che si amino per funzionare, ma è molto importante che si fidino l’uno dell’altro, e per farlo devono stimarsi. Se così sarà, la prima Juventus, già ricca di campioni, potrà fare bene, mentre la seconda, quella dell’anno successivo, addirittura esplodere ricreando un ciclo.

Discorso diverso per il Napoli che, perso Giuntoli, si è affidato al suo presidente

Il Napoli ha encomiabilmente difeso la squadra dello scudetto. Senza Spalletti, il messaggio di De Laurentiis è quello di chi vuol dire al mondo che a vincere è il Presidente, detto con la P maiuscola, per sottolinearne la dimensione autocratica.

ilnapolista © riproduzione riservata