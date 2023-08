Napoli, gli addii di Spalletti e Giuntoli descrivono un clima deteriorato (Condò)

Su Repubblica: in un mondo nel quale tutti cercano di piacere, De Laurentiis sembra godere nel rendersi sgradevole (sul comunicato per Spalletti)

Su Repubblica Paolo Condò analizza la situazione del Napoli in vista della prossima stagione. Ne isoliamo brevi estratti sul passaggio in cui parla di De Laurentiis e degli addii di Spalletti e Giuntoli.

La vertiginosa caduta di stile nel comunicato relativo alla clausola di Spalletti ci ricorda il motivo per cui a volte De Laurentiis è così complicato da maneggiare: in un mondo nel quale tutti cercano di piacere, lui sembra godere nel rendersi sgradevole.

Non è normale che dopo uno scudetto simile — una sinfonia dalla prima all’ultima giornata — due delle tre gambe del tavolino vincente se la battano in quel modo.

Sono decisioni estreme che descrivono un clima deteriorato — un merito ulteriore aver vinto il campionato così — e che isolano il presidente nel suo ruolo di protagonista massimo. In un’altra situazione l’eccellente amministratore che è in lui avrebbe monetizzato la stagione d’oro di Osimhen garantendosi i fondi per sostituirlo (Kolo Muani l’idea migliore) e alzare ancora il livello della rosa. Ma siccome questo sarà più che mai l’anno di De Laurentiis, logico che lo affronti con tutte le certezze.

ilnapolista © riproduzione riservata