Roma: Gasperini blocca Zapata, Mourinho in attacco ha solo Belotti (Sky)

Il colombiano non si muove da Bergamo. La Roma ha disperato bisogno di un altro numero 9 oltre all’ex Torino.

Brusca frenata nella trattativa che porta Duvan Zapata alla Roma. Di mezzo si è messo Gianpiero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta ha chiesto alla dirigenza di togliere dal mercato il colombiano.

La Roma adesso rischia di trovarsi in un mare di guai. Mancano meno di 10 giorni alla chiusura del mercato e Mourinho ha un disperato bisogno di trovare un attaccante. Con Tammy Abraham ai box per diverso tempo (difficile vederlo in campo prima di febbraio 2024), l’attacco poggia sulle spalle del solo Belotti. Il tecnico portoghese può contare su una sfilza di seconde punte e trequartisti, ma manca comunque il vero numero 9.

La doppietta contro la Salernitana potrebbe ingannare. Tutti sperano nel ritorno di Belotti, anche in ottica nazionale. Ma sembra piuttosto ottimistico pensare che possa fare reparto da solo almeno fino a gennaio.

Rumors di mercato parlano di una suggestione Lukaku, ma Tiago Pinto dovrà trovare la formula giusta per sostenere un ingaggio di oltre 10 milioni e convincere il Chelsea al prestito. Sempre se il belga, in attesa della Juve, non scelga di andare altrove.

La ricostruzione di Sky:

“Visto anche l’infortunio di El Bilal Touré, Gian Piero Gasperini ha chiesto alla società di trattenere Zapata in rosa, così come Muriel (obiettivo del Monza). Una decisione che, salvo ripensamenti, chiude le porte a una cessione (al momento bloccata) alla Roma del colombiano. A prescindere dalla richiesta di Gasperini, c’è da sottolineare come Roma e Atalanta non siano riuscite a trovare un accordo totale per il cartellino di Zapata. I bergamaschi per cederlo chiedevano 10 milioni di euro, mentre i giallorossi si sono spinti fino a 5 milioni più altri 5 di bonus“.

ilnapolista © riproduzione riservata