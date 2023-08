Psg, striscioni contro Messi e Neymar: «Finalmente ci siamo liberati dei maleducati» (Le Parisien)

La storia d’amore tra i tifosi del Psg e la coppia Neymar-Messi è stata a dir poco tumultuosa. Con il brasiliano, arrivato dal Barcellona per una cifra record (222 milioni di euro) è stato amore a prima vista. Poi però il carattere di Neymar ha preso il sopravvento. Sempre sopra le righe, in campo non ha dato mai il 100% e fuori le sue feste in casa creavano più notizie dei suoi dribbling.

Quella con Messi è paragonabile a una notte di passione. Un solo anno a Parigi, tifosi in delirio dopo il suo annuncio ma qualche mese dopo i fischi hanno sovrastato gli applausi. Anche lui spesso fuori dal gioco di Galtier, atteggiamento indolente e poche prodezze dopo il Mondiale in Qatar.

Il Psg quest’anno ha deciso di iniziare la rivoluzione. Dopo la risoluzione del caso Mbappé, fuori sia il brasiliano che l’argentino; il primo in Arabia Saudita, il secondo all’Inter Miami di Beckham. Gli ultras del club parigino hanno trovato un modo originale per salutare i propri ex giocatori. Ne scrive le Parisien:

“Si tratta di una frase grammaticalmente non del tutto corretta, ma il cui messaggio è facilmente comprensibile. In inglese: «Finally rid of the rude», il messaggio si capisce: «Finalmente ci siamo liberati dei maleducati». I due striscioni sono siglati “MMXIII”, la sigla del gruppo Parias Cohortis. Gli ultras hanno esposto lo striscione dedicato a Neymar sabato sera, al Parco dei Principi durante la partita contro il Lens (3-1). Quello indirizzato a Leo Messi, ha attraversato l’Atlantico. In uno scatto pubblicato sui social network, vediamo due tifosi parigini che reggono uno striscione con lo stesso messaggio rivolto all’argentino, ai piedi delle palme davanti lo stadio dell’Inter Miami Cf a Fort Lauderdale“.

Forse gli ultras hanno pronto un altro striscione magari dedicato a Verratti.