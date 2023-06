Psg, la festa per la Ligue 1 rovinata dai fischi per Messi (Le Parisien)

Ai nomi di Ekitike, Neymar e Messi i tifosi hanno iniziato a fischiare. Trattamento inverso per Mbappé, che ha ricevuto solo applausi.

Ieri il Psg ha perso l’ultima partita in casa contro il Clermont per 3-2, ma per i parigini c’è stata comunque la festa per la vittoria della Ligue 1. Le Parisien scrive:

“Mentre il club aveva promesso di celebrare il titolo con moderazione, i festeggiamenti si sono svolti in una falsa sobrietà, questo sabato sera. E dire che al microfono, lo speaker ha invitato a celebrare questo 11 ° titolo con moderazione, come a voler dire che questo sabato sera, era tutto in ordine. Alla fine della partita lo speaker dello stadio aveva comunque insistito prima dell’inizio della cerimonia per dedicare questo momento a Sergio Rico. Al centro del prato del Parco dei Principi, il nome e il numero del calciatore è stato sotto i riflettori. In seguito, uno spettacolo pirotecnico e musicale, della durata di quasi dieci minuti. Gli spettatori presenti hanno potuto godere dei successi di Rihanna ed Eminem, mentre i fuochi d’artificio si moltiplicavano dal prato e dal tetto del Parco dei Principi”.

In seguito al fischio finale, Galtier aveva lasciato il campo, per poi fare ritorno alle 23.30:

“Sugli schermi giganti dello stadio hanno sfilato ex glorie del club e poco dopo le 23: 30, Christophe Galtier e i suoi membri dello staff sono stati i primi a presentarsi sul podio eretto in mezzo al prato. Come era prevedibile, è stata una pioggia di fischi che, nonostante la tradizionale musica d’ingresso dei suonatori emessa dagli altoparlanti, hanno accompagnato i pochi passi del personale fino al cerchio centrale. Il pubblico, ovviamente, è stato più indulgente con i giocatori, invitati a entrare riga per riga. I portieri, prima di tutto, con una sincera e rumorosa ovazione per Sergio Rico. Poi i difensori e i centrocampisti prima dell’accoglienza riservata agli attaccanti hanno gettato un freddo polare nel Parco”.

Non appena lo speaker ha nominato Hugo Ekitike, Neymar e Messi è volata una pioggia di fischi dai tifosi del Psg:

“Un’atmosfera pesante che contrasta con l’ovazione riservata a Kylian Mbappé, beniamino del club, beniamino del Parco e uomo determinante della stagione parigina. Un breve momento di gioia rapidamente spazzato via da nuovi fischi indirizzati in direzione del campione del mondo, che non è stato risparmiato in nessun momento della serata”.

