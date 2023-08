Portanova potrà giocare a calcio: il Tribunale Figc si è dichiarato incompetente sul caso

Difetto di giurisdizione. La Reggiana, che lo ha preso in prestito dal Genoa, in presenza del nulla osta della federazione lo tessererà tra oggi e domani

Manolo Portanova potrà giocare a calcio. Il Tribunale federale nazionale della Figc ieri si è dichiarato incompetente sul caso. La Reggiana, che lo ha preso in prestito dal Genoa, lo tessererà tra oggi e domani.

La Figc ha pubblicato sul proprio sito web il dispositivo con cui il Tribunale federale nazionale ha dichiarato il difetto di giurisdizione in merito al deferimento proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport sul caso Portanova.

“Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, in merito al deferimento proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport nei confronti del calciatore Manolo Portanova ha dichiarato il difetto di giurisdizione. Il calciatore, all’epoca dei fatti tesserato per il Genoa, era stato deferito per la violazione dell’art.4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in seguito alla condanna in primo grado a sei anni di carcere”.

Il calciatore, oggi in forza alla Reggiana, era stato condannato a sei anni per violenza sessuale di gruppo.

A dicembre 2022 l’azione della Figc:

“La Procura Federale della Figc ha aperto un procedimento nei confronti del calciatore del Genoa condannato in primo grado nei giorni scorsi a sei anni di reclusione per stupro di gruppo. La notizia è data dall’Ansa. La Procura ha già trasmesso la richiesta degli atti processuali al Tribunale di Siena, per valutare ogni eventuale iniziativa da parte della giustizia sportiva”.

La Repubblica scrive:

“Manolo Portanova potrà giocare a calcio. È quello che di fatto ha deciso il Tribunale federale nazionale della Figc, che ieri si è dichiarato incompetente sul caso del calciatore di 23 anni condannato in primo grado (a dicembre del

2022) a sei anni di carcere per stupro. La Reggiana, che lo ha preso in prestito dal Genoa, in presenza del nulla osta della federazione lo tessererà tra oggi e domani. La conferma arriva dal direttore sportivo dei granata Roberto Goretti. Ma è una scelta che spacca Reggio Emilia e i tifosi e che ha già creato non poche proteste”.

Soddisfatto il legale di Portanova, Gabriele Bordoni. Le sue parole sono su La Repubblica.

«La decisione significa che il tribunale federale non ha giurisdizione su un fatto che non riguarda la sfera sportiva. Il processo su questo fronte è finito e Manolo Portanova può andare tranquillamente in campo con la sua nuova squadra».

ilnapolista © riproduzione riservata