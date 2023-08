Napoli: Lozano potrebbe tornare al Psv Eindhoven, c’è l’offerta (Di Marzio)

Offerti 10 milioni più bonus per il messicano che ritornerebbe nel club che lo ha lanciato nel grande calcio europeo prima di arrivare a Napoli

La situazione Lozano potrebbe finalmente risolversi a meno di 5 giorni dalla fine del campionato. Il Psv infatti ha fatto la sua prima offerta per il messicano, 10 milioni più bonus al Napoli. Adesso sta a De Laurentiis accettare l’offerta o meno.

Di certo la rosa di Garcia non avrebbe più in squadra un elemento “scontento” e il patron azzurro eviterebbe di pagare un giocatore fuori rosa. Per Lozano sarebbe un ritorno alle origini. Proprio dal Psv Eindhoven, la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio europeo, è poi arrivato a Napoli.

A scrivere su Twitter dell’indiscrezione di mercato è Di Marzio, citando Sky Sport:

«Napoli, offerta di 10 milioni più bonus del Psv per Lozano».

Secondo Transfermarkt il valore del messicano si aggira intorno ai 25 milioni. Tuttavia, come già scritto, siamo agli sgoccioli del mercato. Le squadre hanno necessità di puntellare e vendere. E De Laurentiis potrebbe accontentare un giocatore che ha rifiutato più di una volta il rinnova al ribasso:

“Il messicano non ha accettato la decurtazione da 4,5 a 2,5 milioni, con il prolungamento fino al 2026, e finora non sono arrivate offerte ufficiali. Così, a dieci giorni dalla fine del mercato, c’è il rischio che diventi un emarginato. Un gesto che ha indispettito il presidente. Lozano sarebbe partito titolare a Frosinone se non avesse fatto recapitare attraverso il proprio entourage una richiesta ufficiale di cessione nelle ore precedenti alla partita. Il Napoli ha preso atto, schierando Raspadori al suo posto, ma De Laurentiis non ha assolutamente gradito i tempi di questa presa di posizione”.

