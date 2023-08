Milan, tre partite tre sconfitte: il campionato è vicino e l’allarme è motivato (CorSera)

Difesa distratta, attacco sterile, manovra macchinosa e troppi palloni persi. Il mercato è intrigante, ma otto nuovi giocatori da inserire sono tanti

Il Milan degli americani guida la rivoluzione del mercato con il più alto numero di acquisti della Serie A nella sessione estiva, ma la strada è ancora lunga, scrive il Corriere della Sera. Negli Stati Uniti la squadra di Pioli ha portato a casa la terza sconfitta consecutiva in tre partite. Non esattamente un buon segno.

“Tre partite, tre sconfitte. Il Milan torna dalla tournée americana con un peso sull’anima. Pioli sparge ottimismo, come è giusto che sia in questo momento della stagione: «Il bilancio è positivo». Ma il campionato si avvicina e un pizzico di allarme è motivato”.

Soprattutto contro il Barcellona, nell’ultima amichevole, il Milan è sembrato fare un passo indietro.

“ha fatto fatica: difesa distratta e attacco sterile, manovra macchinosa e troppi palloni persi. Anche molti singoli hanno fallito”.

Il quotidiano li elenca: Tomori, Theo Hernandez, Pulisic che non ha mai saltato l’uomo e Leao. Pioli non può lamentarsi dell’operato del club sul mercato, ma non è semplice sistemare tutti i nuovi acquisti al posto giusto. Il tempo non è dalla parte di Pioli, visto che il campionato inizierà tra poco.

“Il Milan ha lavorato tanto sul mercato e lo ha fatto nei tempi giusti. Però l’assemblaggio non è semplice. Otto nuovi giocatori da inserire sono tanti. Il Milan intende cambiare pelle, diventare più europeo, quindi più fisico e più verticale. Una rivoluzione intrigante, che ha bisogno dei suoi tempi. Ma nel calcio il tempo è spesso il peggior nemico”.

Quando rientrerà a Milanello Pioli avrà parecchio da fare, continua il CorSera. Anche in difesa, dove il mercato non ha influito. Il Milan ha preso 6 gol in tre partite. E neppure l’attacco brilla: in tre match sono stati realizzati solo quattro gol, uno solo su azione, gli altri su palla inattiva.

“Il Milan è intrigante, ma ancora tutto da scoprire”.

