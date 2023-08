Luis Alberto, non è ancora finita: Lotito congela il rinnovo per punirlo (CorSport)

Uno stand-by momentaneo per valutare il comportamento del Mago nelle prossime settimane e poi riproporre il contratto

Sembrava essersi risolto il caso Luis Alberto, nella Lazio. Ieri Calciomercato.com dava per firmato il rinnovo del giocatore biancoceleste, ma le notizie pubblicate oggi dal Corriere dello Sport sono diverse. Il quotidiano scrive che il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha deciso di congelare il rinnovo di Luis Alberto. Oggi, comunque, il Mago si aggregherà al gruppo, con cui si è rifiutato di partire nel muro contro muro con il club. La condizione per il reintegro è che chieda scusa alla squadra e all’allenatore Maurizio Sarri.

Il quotidiano sportivo scrive che ieri la Lazio ha intensificato i contatti con gli agenti del calciatore per sistemare tutto.

“In serata Lotito ha ricevuto i procuratori ed è stato trovato prima di tutto il punto di incontro per quanto riguarda il ritorno del giocatore in gruppo, la vera esigenza di questo momento visto che tra poco più di due settimane comincerà il campionato. Per quanto riguarda il discorso rinnovo, però, tutto è rimasto congelato. E in questo caso la decisione non è stata presa da Luis Alberto, ma dal presidente della Lazio. Una sorta di punizione per quanto accaduto, uno stand-by momentaneo per valutare il comportamento del Mago nelle prossime settimane e poi riproporre la proposta quando si saranno rasserenati definitivamente gli animi”.

La tempesta, ad ogni modo, sembra superata. Il Mago vuole restare alla Lazio, ma deve sistemare tutto con i compagni, tra i quali, peraltro, c’è un po’ di malumore.

Il Corriere dello Sport continua:

“Alcuni di loro ci sono rimasti male. Il loro pensiero – in sintesi – è che se tutti si comportassero allo stesso modo allora non giocherebbe più nessuno. Ed è rimasto deluso pure Sarri che per lui si è esposto in prima persona, lo ha voluto confermare a tutti i costi e ha chiesto a Lotito di trattenerlo senza dare ascolto alle offerte dall’Arabia Saudita”.

