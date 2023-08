Luis Alberto, caso risolto: ha finalmente firmato il rinnovo con la Lazio

Su Calciomercato.com. Lo aspettano provvedimenti disciplinari e una multa ma non ci sarà rottura con il club. Anche se dovrà chiedere scusa

Il caso Luis Alberto sembra essersi risolto. Oggi il centrocampista, secondo quanto riferisce Calciomercato.com, si è recato a Formello ed ha firmato finalmente il contratto di rinnovo con la Lazio. Lo attendono provvedimenti disciplinari per l’ammutinamento e una multa, ma non si arriverà alla rottura. Naturalmente, come trapelato nel pomeriggio, una delle condizioni per ricucire i rapporti è la promessa di chiedere scusa al club, alla squadra e a Maurizio Sarri.

“Caso Luis Alberto rientrato anche stavolta in casa Lazio. Ci saranno provvedimenti disciplinari e una multa salata per il centrocampista, dopo la diserzione di lunedì e la conseguente mancata convocazione per l’amichevole in Inghilterra contro l’Aston Villa, ma non si arriverà a una rottura col club. Anzi il calciatore si è convinto ad accettare condizioni di Lotito e ha firmato il rinnovo. Oggi il Mago si è recato a Formello, dove ha parlato con la dirigenza. È in particolare Fabiani ad aver fatto da paciere tra le parti in questi giorni. Lo spagnolo ha capito di aver sbagliato. Si riaggregherà al gruppo nelle prossime ore e potrebbe anche essere in campo domenica in Spagna, nel prossimo test match contro il Girona”.

Lotito era pronto a portare Luis Alberto in tribunale, per dare il buon esempio al gruppo. Fabiani è riuscito a mediare tra le due posizioni.

“L’ufficialità della firma sul rinnovo arriverà a breve. Al netto delle punizioni che decideranno staff tecnico e dirigenza, il passo successivo sarà ricucire con lo spogliatoio. E qui entrerà per forza di cose in gioco Sarri”.

