Luis Alberto chiederà scusa alla Lazio e a Sarri e raggiungerà i compagni a Girona

Da Il Messaggero: “Oggi a Formello si decide il suo futuro. Il calciatore, insieme ai suoi agenti, proverà a trovare un punto d’incontro con Fabiani per il rinnovo”.

Questa sera la Lazio giocherà un’amichevole contro l’Aston Villa e Luis Alberto ha deciso di raggiungere i suoi compagni e il tecnico Maurizio Sarri nella giornata di domani. Dopo la vicenda sul premio di 140mila euro mai pagato e sul mancato rinnovo di contratto, il centrocampista biancoceleste è pronto a chiedere scusa, secondo quanto riportato da Il Messaggero:

“Volge al termine la vicenda Luis Alberto e lo fa con il chiarimento tra il giocatore e la società. La grana per adesso è stata risolta, con il Mago che secondo i piani si ricongiungerà domani a Girona con la squadra. Lì lo spagnolo chiederà scusa anche a Sarri e i compagni. Giusto per non farsi mancare nulla, adesso oltre a cercare di accelerare i tempi sul mercato c’è da risolvere la grana Luis Alberto per la Lazio. Lo spagnolo stavolta secondo la società l’ha fatta grossa e ora è davvero in bilico la sua permanenza in biancoceleste. Dopo lo sfogo durante il ritiro di Auronzo di Cadore, il Mago ieri non è proprio partito con la squadra per la mini tournée all’estero tra Inghilterra e Spagna e oggi a Formello si decide il suo futuro. Il numero 10 e i suoi agenti, infatti, si trovano nel centro sportivo e assieme a Fabiani, il vero equilibratore della vicenda, proveranno a trovare un punto d’incontro”.

