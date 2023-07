Lazio, boom di abbonamenti: oltre 26mila. Possibile record dell’era Lotito

Nonostante le polemiche quotidiane tra Sarri e Lotito. Sul Messaggero: “siamo a 26.200. L’obiettivo è superare il muro delle 30mila tessere”

La Lazio sarà anche (e lo è) al centro di numerose polemiche interne, su tutte lo scontro tra Lotito e Sarri, ma questo non incide sulla passione dei tifosi laziali. Scrive Il Messaggero che la Lazio ha già superato il numero di abbonati dello scorso anno che era di 26.193. Quindi siamo almeno a 26.200 tessere che è il terzo dato più alto di sempre della Lazio di Lotito dopo i 28.731 del 2004. (primo anno della sua presidenza) e i 27.334 della stagione 2009-10. Questa potrebbe anche diventare una campagna abbonamenti record visto che la campagna abbonamenti sarà aperta fino a domenica 13 agosto (possibili anche proroghe). L’obiettivo è toccare i 30mila abbonamenti.

Scrive il Messaggero:

“Dopo un inizio a singhiozzo ha cominciato a macinare consensi indipendentemente dal mercato. Per i primi dieci giorni era ferma attorno alle 5mila tessere vendute, ma come al solito durante il ritiro di Auronzo di Cadore c’è stato lo sprint. La prima fase, dedicata perlopiù alla prelazione, è terminata il 15 luglio quasi a quota 20mila”.

Sempre il quotidiano romano scrive:

“C’è un paradosso nell’estate della Lazio piena di mugugni per lo stallo sul mercato: gli abbonamenti. Col passare delle settimane la rosa capace di arrivare seconda in classifica lo scorso anno è stata rinforzata, per il momento, solamente con un colpo. Si tratta del vice Immobile, Castellanos, l’unico ad allenarsi ieri a Formello per mettersi in pari con i nuovi compagni. Nonostante non fosse un profilo voluto a tutti i costi da Sarri, l’argentino è stato il solo acquisto tra le trattative svanite tra giugno e luglio”.

