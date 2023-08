L’Al-Hilal vuole anche Keylor Navas (Le Parisien)

Dopo Neymar e Verratti, il club saudita punta anche al portiere del Psg

Navas ha ripreso ad allenarsi dal mese di luglio, dimenticando l’infortunio che lo aveva tenuto lontano dal campo. Su di lui, però, c’è l’interesse di un club arabo, il solito Al Hilal che ha appena ingaggiato Neymar.

Lo riporta il Parisien:

“Dopo un periodo in prestito al Nottingham Forest durante la seconda metà della scorsa stagione, Keylor Navas ha riconquistato il suo posto nella rosa del Psg da quando ha ripreso ad allenarsi a metà luglio. Nonostante tutto, il portiere costaricano non dovrebbe trascinarsi nella capitale. Luis Enrique ha confermato Gianluigi Donnarumma titolare nella porta parigina durante la tournée asiatica e contro il Lorient, mentre il portiere spagnolo Arnau Tenas (22) è arrivato libero dall’FC Barcelona. Il giovane catalano ha soddisfatto tutte le aspettative del direttore sportivo Luis Campos, che era alla ricerca di un portiere di profilo n°1 bis, in grado di competere con l’italiano”.

Navas sembra essere sempre più distante da un rinnovo con i parigini, tuttavia solo i club arabi hanno dimostrato interesse nei suoi confronti. Prima dell’Al-Hilal, anche l’Al-Nassr aveva fatto dei passi avanti per averlo al posto di David Ospina.

Soprattutto, il portiere costaricano è distante dalla permanenza con il Psg perché la dirigenza ha dimostrato di essere interessata a rinnovare la squadra con risorse più giovani.

