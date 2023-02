Donnarumma: «L’alternanza con Navas è stata difficile, ma mi ha aiutato a crescere»

A L’Equipe: «L’equilibrio è sempre stato la mia forza, il fatto di rimanere concentrato, di non sentire troppo la pressione».

L’Equipe intervista il portiere del Psg, l’ex Milan Gianluigi Donnarumma. Mercoledì, a Marsiglia, è stato il miglior giocatore del Paris. L’Equipe scrive: “questo non è francamente un buon segno”. Anche perché il Psg è stato eliminato dalle fasi a eliminazione diretta della Coupe de France.

Donnarumma parla del rapporto con il fratello Antonio, anche lui portiere, nel Padova, in Serie C.

«Non ho mai giocato in nessun altro ruolo. Volevo fare il portiere per essere come mio fratello Antonio, era il mio sogno. Mio fratello è sempre stato un modello. Ho un rapporto molto forte con lui e quando ci siamo trovati insieme a Milano è stato un momento molto bello per noi. Non avevamo mai avuto l’opportunità di passare del tempo insieme, perché anche lui è andato via presto da casa. A Milano, abbiamo avuto l’opportunità di recuperare».

Cosa ti piace di questa posizione? È spesso ingrata, vediamo gli errori più di quelli di un difensore…

«È una posizione molto difficile perché quando il portiere commette un errore gli danno gol. Dobbiamo accettarlo. A volte si commettono errori, tutti commettono errori. Ma per me è anche la posizione più bella, perché ti dà quell’adrenalina, quella pressione positiva che mi piace molto».

Ti diverti durante il gioco?

«Non puoi mai permetterti distrazioni. L’importante, anche dopo una parata incredibile, è non lasciarsi mai prendere dalla passione, dall’eccessiva fiducia del momento. Devi rimanere equilibrato, concentrato, pensare al momento. Se scappi per un secondo, puoi perdere un’uscita, un posizionamento».

Donnarumma ricorda di quando, alla finale dell’Europeo, non si è accorto che l’Italia aveva vinto ai rigori contro l’Inghilterra.

«È vero che non ho nemmeno festeggiato subito. Ad ogni modo, con i rigori, è lo stesso: devi aspettare prima di sapere se puoi rallegrarti, perché controllano sul video che i tuoi piedi erano sulla linea. Ci hanno persino portato via quella gioia!».

Donnarumma continua:

«L’equilibrio è sempre stata la mia forza, il fatto di rimanere concentrati, di non sentire troppo la pressione che ti fa esagerare un po’. Sono sempre stato così, rimango concentrato su me stesso. Che si tratti di un gol concesso o di un salvataggio difficile, devi passare al momento successivo rimanendo il più concentrato possibile. Per me, la parata migliore è sempre la seguente. Dopo la partita, hai il diritto di essere felice, puoi prenderti il tempo per analizzare».

Anche dopo un errore, non hai mai un momento di dubbio?

«I primi trenta secondi, forse sì, ma poi devi lavorare sulla tua mente ed essere in grado di superarlo, altrimenti sei morto».

Hai iniziato come numero 1 a soli 16 anni, in un grande club come il Milan. Come l’hai vissuto? Donnarumma:

«Oggi posso quasi sembrare vecchio mentre sono ancora giovane. Ho iniziato molto presto, è vero, e ne sono felice. Da allora, ho accumulato molta esperienza, sono cresciuto enormemente. Ho diverse stagioni alle spalle, ogni stagione ha portato la sua parte di difficoltà e questo mi ha permesso di andare avanti. Sono felice del mio percorso e delle mie scelte».

Ti aspettavi, all’epoca, di iniziare all’età di 16 anni? Guardando indietro, non pensi che sia stato pazzesco lanciare un bambino a quell’età?

«Era il mio sogno ed ero solo felice. Sarò sempre grato a Mihajlovic, che si è fidato di me e che mi ha dato tanto. Era molto importante per me, mi ha consigliato, mi ha parlato molto, non lo dimenticherò mai».

Ti ricordi la prima partita da titolare a San Siro, il 25 ottobre 2015, 2-1 contro il Sassuolo?

«Sì, il giorno prima avevo avvertito la mia famiglia dopo aver parlato con l’allenatore. Sono saliti da Napoli a Milano, mi sono commosso molto. È stato un giorno molto speciale, è stato il mio debutto, ero molto giovane. C’era un po’ di ansia, ma solo prima della partita. Una volta sul campo, è completamente finita. Ma le ore prima della partita non sono state semplici. Vedevo i social network, tutto era puntato su di me, e a 16 anni non riesci ancora a gestire molto bene questa pressione. È solo l’esperienza che ti aiuta a gestirlo».

Quando hai firmato per il Psg, ti sei trovato a condividere il posto con Keylor Navas. Che progetto ti hanno venduto i manager in quel momento?

«Sono venuto qui con il desiderio di aiutare la squadra a vincere più trofei possibile. Ogni stagione c’è l’obiettivo di vincere tutto. Quando sono arrivato, il mio unico obiettivo era dare tutto per questo club, per la squadra e vincere il più possibile».

Gli ex portieri credono che sia meglio avere una gerarchia chiara per questa posizione. Tu come l’hai vissuta? Donnarumma:

«Per me la scorsa stagione mi ha aiutato a crescere enormemente, proprio a causa di queste difficoltà. È stata un’esperienza che mi ha dato tanto, l’ho vissuta così. Quest’anno, Galtier ha dato una chiara gerarchia e lo ringrazio per la sua fiducia. L’anno scorso, l’importante era cercare di essere pronto ogni volta che giocavo. L’ho presa in questo modo, anche se è difficile, è un’esperienza in più che ti aiuta, specialmente quando sei giovane».

Ha aggiunto pressione?

«Di sicuro non è facile, devi sapere come gestire questa particolare situazione. Io e Keylor siamo due bravi ragazzi, siamo andati d’accordo, ma è normale che sia difficile. Nella gestione, nel tempo, diventa complicato. L’abbiamo presa bene, sia lui che io, cercando di aiutare la squadra, che è l’unica cosa importante. Non si trattava solo di lui o di me, si trattava di tutta la squadra».

Alla fine della stagione, tutti al club hanno accettato di interrompere questa rotazione, un segno che non è stato un successo…

«Va bene fare delle scelte ad un certo punto. E abbiamo dovuto fare una scelta, che fosse lui o me, era importante per tutti».

Perché hai scelto di unirti al Psg, nell’estate del 2021?

«Soprattutto perché tutti qui mi volevano, dal presidente al direttore sportivo, ero contento di vedere il loro desiderio di reclutarmi. Ha reso molte cose più facili. E volevo vincere il più possibile, scrivere la storia di questo club. Quando arrivi, ti rendi conto di quanto sia importante questo club. La città è fantastica, i tifosi sono fantastici, c’è tutto per vincere e vincere di nuovo».

Che immagine hai avuto della Ligue 1 e cosa ne pensi oggi?

«In Italia non è molto ben vista, ma quando sono arrivato ho potuto vedere che il livello è alto, ci sono squadre molto organizzate. Basta guardare la classifica. Troviamo squadre che si allenano molto, che vanno veloci, che sono fisiche, dobbiamo lottare ogni volta».

ilnapolista