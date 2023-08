La Liga organizzerà un canale unico per seguire l’ultima giornata di calciomercato

Lo riporta ElMundo. Il calciomercato sarà seguito in un canale speciale della Liga, in un conto alla rovescia di alcune ore per annunciare e commentare gli ultimi acquisti.

La Liga ha deciso di programmare l’ultimo giorno di calciomercato in un conto alla rovescia di diverse ore. Sarà possibile seguire le più importanti trattative dell’ultimo minuto da un unico programma televisivo.

Come spiegano su ElMundo:

“Il 1 settembre andrà in onda il programma televisivo ‘LaLiga. Limite 24 ore’ mostrerà ai fan tutto ciò che accade in queste ultime ore chiave del mercato estivo, permettendo loro per la prima volta di vedere come le persone vivono e lavorano contro il tempo dalla sede di LaLiga”.

Il primo di settembre, infatti, è un giorno speciale perché si chiudono ufficialmente i mercati estivi dei cinque campionati europei di alto livello. Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga e Ligue One chiudono le porte a tutti i club e confermano, di fatto, le rose delle partecipanti.

🔥 ⏳El viernes 1 de septiembre a las 21:30h no te pierdas: ‘LALIGA. LÍMITE 24 HORAS’https://t.co/Epg2CiYmea pic.twitter.com/fU0lsRqm3G — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) August 22, 2023

Per la Spagna è una grande novità, perché prima di questo calciomercato non era mai successo che si creasse un unico programma di riferimento per il calciomercato.

“Un emozionante conto alla rovescia che i fan potranno seguire il 1 settembre, dalle 21:00 alle 00:30. Un programma speciale che si avvarrà della collaborazione di importanti giornalisti sportivi ed ex giocatori per analizzare e vivere queste ultime ore di massima tensione”.

L’obiettivo della Liga è quello di avvicinare ancora di più i fan rendendoli partecipi in questi eventi extra-campo. Tutto questo è stato possibile anche grazie alla collaborazione di più giornalisti e media che hanno messo a disposizione le loro competenze. Ci saranno anche numerosi ex giocatori popolari del campionato spagnolo, come Morientes e Mendieta, per commentare le trattative e le squadre.

L’attenzione dei media, inoltre, continua a essere rivolta al mercato arabo, il quale termina esattamente tre settimane dopo quello europeo.

