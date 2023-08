La Figc ha deciso: il nuovo ct sarà Spalletti, la clausola non impedirà l’operazione (Gazzetta)

Gravina non intende farsi frenare da nulla: la strada è ormai tracciata. La clausola che lega il tecnico al Napoli non sarà in ogni caso determinante

La Figc ha deciso: il nuovo ct dell’Italia sarà Luciano Spalletti. La clausola che lo lega al Napoli non sarà determinante, certo non impedirà l’operazione. Gravina non intende farsi fermare da nulla. Lo scrive la Gazzetta dello Sport raccontando di contatti continui tra il presidente della Figc Gravina e Luciano Spalletti. La Figc è decisa ad andare avanti per una strada che ormai è tracciata.

La rosea scrive:

La Figc ha deciso: avanti con Luciano Spalletti. Il nuovo corso della Nazionale sarà affidato al tecnico neo campione d’Italia col Napoli. Resta sì da risolvere il nodo clausola, i 3,2 milioni con cui si dovrebbe liberare da De Laurentiis e dal club campano, ma la strada ormai è segnata. La novità delle ultime ore è che la Federazione con il presidente Gravina in testa non intende farsi frenare da nulla, l’operazione Euro 2024 è già iniziata, i contatti con il tecnico toscano e il suo entourage sono rimasti fitti e positivi. In giornata erano arrivate le frasi dell’avvocato ed esperto di diritto sportivo Mattia Grassani che sembravano rallentare l’intesa: “Se Spalletti si colloca in un club o in una federazione, comunque sia, quella somma è dovuta. Oppure resta fermo”. Ma la Figc non è intenzionata a fare passi indietro, la clausola col Napoli non sarà determinante e non impedirà l’operazione.

Anche Alciato, oggi, ha lanciato la notizia di Spalletti nuovo commissario tecnico dell’Italia. Il giornalista ha scritto su Twitter che la nomina sarà ufficializzata il 16 agosto. Ora anche la Gazzetta dello Sport scrive di scelta già compiuta, a prescindere dalla clausola che lega il tecnico al Napoli.

La Gazzetta spiega il funzionamento di questa clausola. Si tratta di una “scaletta di indennizzo”.

“Finora si è sempre parlato di 3 milioni di indennizzo, ma in realtà la cifra scende con il passare dei mesi, esattamente di 250 mila euro al mese, fino ad arrivare a zero il 30 giugno 2024. Considerando che si parte dal primo luglio di quest’anno e che è già passato un mese e mezzo, oggi chi dovesse tesserare Spalletti dovrebbe versare al Napoli 2 milioni 625 mila euro. Il problema nel caso della Figc (oltre a quelli legati alla legittimità di un pagamento a uno dei club al suo interno) è la fretta: aspettare per far scendere il prezzo appare impossibile”.

