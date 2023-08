Grassani: «Spalletti? La clausola vale anche per la Figc, ma la Figc non ha mai pagato per un allenatore»

All’Ansa: «La clausola aveva lo scopo di ristorare il Napoli qualora Spalletti non avesse mantenuto la promessa di pagare. Quella somma è dovuta»

L’avvocato Mattia Grassani, legale della società Calcio Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Ansa in merito alla clausola che lega l’ex allenatore del club di De Laurentiis, Luciano Spalletti, al Napoli. Grassani ha dichiarato che la clausola vincola Spalletti sia per quanto riguarda la scelta di un club che di una nazionale nel corso del contratto con il Napoli. Ovvio che la Figc può pagarla e liberare il tecnico ma, ha aggiunto Grassani, la Figc non ha mai pagato un allenatore, fino a questo momento. E’ questo il nodo da superare nella trattativa.

«La clausola impegna il Napoli e Spalletti, nessun altro. Poi non è vietato che un club o una federazione, interessati a ingaggiare l’allenatore, possano surrogarsi al tecnico, versando l’importo. Spalletti è padrone del proprio destino. Se si colloca in un club piuttosto che in una federazione, quella somma è dovuta. Oppure resta fermo».

Grassani ha aggiunto:

«La clausola aveva lo scopo di ristorare il Napoli qualora Spalletti non avesse mantenuto la promessa di fermarsi per un anno, nella prospettiva che ci fosse una società concorrente. Nessuno – conclude – pensava a una federazione. E la Figc mai ha pagato un club per un allenatore. Questo è lo scoglio politico da superare».

Al momento sono in corso dialoghi tra il presidente della Figc Gabriele Gravina e quello del Napoli, De Laurentiis, proprio sul nodo penale. La Figc non ha intenzione di pagare. Bisognerà vedere cosa risponderà De Laurentiis.

