João Cancelo al Barcellona è solo una questione di tempo

Lo scrive Fabrizio Romano sui social confermando che manca poco per trovare l’accordo sulle cifre del prestito con diritto di riscatto

Il Barcellona ha accelerato negli ultimi giorni per Joao Cancelo. Il club blaugrana preme per l’arrivo del terzino del Manchester City che non aveva intenzione di restare al club inglese dopo il prestito dello scorso gennaio del portoghese al Bayern Monaco.

C’era da trovare una quadra tra le due squadre, sul prezzo del prestito e soprattutto sulla cifra del diritto di riscatto di cui potrà usufruire il Barcellona, secondo quanto riporta Fabrizio Romano l’intesa sarebbe sulla buona strada

João Cancelo al Barcellona, ​​é ancora una volta ‘solo questione di tempo’ per tutte le parti in causa. Prestito con diritto di riscatto, in procinto di essere perfezionato.

João Cancelo to Barcelona, considered again ‘just matter of time’ by all parties involved. 🔵🔴🧘🏼‍♂️ #FCB Loan with buy option clause, on the verge of being completed. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata