Joao Cancelo: «Nessun litigio con Guardiola, volevo solo giocare di più»

Nella conferenza stampa di presentazione, Joao Cancelo, nuovo acquisto del Bayern Monaco, ha negato che una discussione al campo di allenamento con Pep Guardiola lo abbia portato a lasciare il Manchester City.

Cancelo ha completato oggi il suo trasferimento al Bayern Monaco: la stella portoghese si è unita ai campioni di Germania in prestito fino alla fine della stagione. Il Bayern ha l’obbligo di acquistarlo per 61,5 milioni di sterline in estate.

Secondo la stampa inglese, Cancelo è stato coinvolto in una furiosa discussione sul campo di allenamento con Guardiola dopo aver appreso che venerdì scorso non avrebbe iniziato lo scontro di Fa Cup del Manchester City con l’Arsenal , ma ha affermato che questo incidente non ha causato il suo trasferimento in terra bavarese. Queste le parole di Cancelo su Guardiola ed il trasferimento:

«Non ho giocato molto nelle ultime settimane, il che ha influenzato la mia decisione. Non ha niente a che fare con il mio rapporto con Pep», ha detto Cancelo quando è stato presentato come giocatore del Bayern.

Continua il terzino portoghese sulla sua nuova avventura al Bayern Monaco:

«Volevo davvero intraprendere questa nuova avventura in un club con una storia così grande. È un sogno per me».