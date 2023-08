Il Manchester United vince a stento, i tifosi continuano la protesta contro Glazer: «vattene» (Telegraph)

Dopo il successo in rimonta contro il Nottingham Forest per 3-2, sit-in di protesta dei tifosi: «vendete lo United e andate a fanculo»

I tifosi dei Red Devils non hanno digerito la vittoria in rimonta del loro Manchester United sul Nottingham Forest per 3-2. Anche Ten Hag ha ammesso qualche problema. Nel post partita il tecnico ex Ajax ha detto:

«È stato un inizio horror, abbiamo regalato loro due gol e commesso errori, ma sono soddisfatto della rimonta, di come siamo rimasti calmi e composti, attenendoci al nostro piano abbiamo cambiato le cose».

Un inizio horror appunto, dopo soli 5 minuti di gioco lo United era sotto 2-0. Sui social i tifosi hanno puntato il dito contro Onana, protagonista di una papera clamorosa sul primo gol. Il Telegraph però non menziona il portiere camerunense e parla di una nuova crisi allo United.

“L’allenatore dello United probabilmente non avrebbe mai immaginato che, 12 mesi dopo e con una stagione completa un trofeo, il club si sarebbe ritrovato di nuovo in preda ad una mini-crisi e alla disperata ricerca di un risultato e di una buona prestazione all’Old Trafford per calmare un po’ il malumore. Lo United dà l’impressione di un club che barcolla continuamente da un dramma all’altro. La squadra in questa stagione subisce più dribbling di tutti in Premier League, il centrocampo che viene sistematicamente superato è un ulteriore preoccupazione per Ten Hag. Inoltre, lo United sembra debole e privo di intensità“.

In un altro artico, il quotidiano britannico si concentra invece sulla protesta dei tifosi:

“Circa 5.000 sostenitori del Manchester United hanno organizzato un “sit in” dopo l’ultima partita, una protesta contro la famiglia Glazer all’Old Trafford. Diversi striscioni anti-Glazer. Su uno c’era scritto «Storia, dignità, integrità – l’avete rubate», altri i fan arrabbiati gridavano agli americani di «vendete lo United e andate a fanculo»“.

Mai prima di ieri il Manchester United aveva subito due gol così presto in una partita di Premier League, un altro record negativo di Ten Hag che però ha trovato comunque i tre punti grazie ai gol di Eriksen, Casemiro e Bruno Fernandes.

