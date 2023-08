Ten Hag accusa i suoi calciatori di ignorare le sue istruzioni tattiche (Telegraph)

Considera inaccettabile anche un calo degli standard fisici. Dopo la sconfitta contro il Tottenham: «Difensori e attaccanti non corrono a sufficienza».

Nonostante la prima vittoria in campionato nella prima giornata, Erik Ten Hag non è contento del suo Manchester United, specialmente dopo la sconfitta contro il Tottenham. Come riportato dal Telegraph:

“Un arrabbiato Erik ten Hag ha lanciato un attacco feroce ai suoi giocatori del Manchester United, accusandoli di ignorare le sue istruzioni e di aver avuto un calo “inaccettabile” degli standard. Lo United affronterà il Nottingham Forest a Old Trafford oggi con molti problemi dentro e fuori dal campo ed è sotto pressione per raggiungere la vittoria, dopo un inizio preoccupante di stagione. Una fortuita vittoria per 1-0 in casa dei Wolves nella partita di apertura è stata seguita da una sconfitta per 2-0 contro il Tottenham, quando Ten Hag ha chiesto alla sua squadra seri miglioramenti. Le parole del tecnico dopo il match contro gli Spurs: «Non si tratta del centrocampo, si tratta di difesa e attacco. Non corrono a sufficienza. Oppure corrono nel momento sbagliato, troppo tardi. I primi 35 minuti siamo stati bravi, abbiamo dominato totalmente la partita. Avremmo dovuto segnare almeno due gol. Nei due gol presi i nostri giocatori si sono distratti, non facendo più il loro lavoro. Non sono abituato agli errori da questa squadra. Ho detto loro che non è accettabile. Ognuno deve assumersi le sue responsabilità. Abbiamo bisogno di giocatori responsabili. Siamo tutti sulla stessa barca, se facciamo le cose giuste abbiamo un’ottima squadra e vinceremo le partite, se tutti ovviamente faranno loro lavoro. Quello che i tifosi del Manchester United si aspettano è un Manchester United vincente»”.

