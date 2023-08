Manchester United, clamorosa papera di Onana contro il Nottingham (VIDEO)

Nel match vinto dallo United in rimonta per 3-2, il portiere camerunense protagonista in negativo. Sull’1-0 goffa caduta all’indietro prima del tiro

Il Manchester United continua a faticare in Premier League. Contro il Nottingham Forest è arrivata una vittoria non esattamente tranquilla. Dopo appena cinque minuti la squadra di Ten Hag era sotto di due gol.

Il primo dei quali decisamente assurdo. Da calcio d’angolo a favore, lo United si è fatto trovare scoperto. Il Nottingham ha preso palla e ha puntato la porta, arrivando a tu per tu con Onana. Il portiere ex Inter però ci ha messo del suo. Invece di avanzare e contrastare Awoniyi, ha indietreggiato e ha pure perso l’equilibrio favorendo il tiro dell’attaccante avversario. A porta vuota il nigeriano ha segnato l’uno a zero.

Onana alterna grandi interventi a scelte quantomeno da rivedere come questa. Il suo stile di gioco è importante per il tipo di idea di calcio di Ten Hag, ma deve dare maggior certezza tra i pali. pic.twitter.com/yoZi5A0gTu — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) August 26, 2023

Un intervento decisamente goffo quello del portiere camerunense. La sicurezza mostrata all’Inter sembra lontana anni luce. La papera di Onana ha subito scatenato l’ironia e la rabbia dei tifosi sui social che, in occasione del raddoppio del Nottingham, è anche aumentata. Nel 2-0 infatti, l’intervento del portiere dello United ha ricordato la specialità di Handanovic: la parata laser. Su calcio piazzato infatti, Onana non ha accennato all’uscita e osservato il pallone entrare nella propria porta.

NOTTINGHAM FOREST LEAD 2-0 WITHIN FIVE MINUTES AT OLD TRAFFORD AGAINST MAN UNITED 😱 pic.twitter.com/Oe5odMOzIs — ESPN FC (@ESPNFC) August 26, 2023

Alla fine il Manchester United guidato da Bruno Fernandes è riuscito a rimontare e a vincere la partita 3-2. Tuttavia Onana è diventato un’osservato speciale in casa United.

