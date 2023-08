Gasperini: «Sarà una stagione imprevedibile. Milan, Juve, Inter e Napoli si sono rinforzate»

In conferenza stampa: «Quando finirà il calciomercato aprirò una bottiglia. Non vedo l’ora che finisca. Si parla poco delle partite».

Gasperini ha parlato dei suoi giocatori, nuovi e vecchi, ma anche del campionato e del calciomercato. Durante la conferenza stampa ha detto:

«Zapata sta molto bene. Si sono dette tante cose non vere in questi giorni, ma con Duvan ho un rapporto di massima fiducia. Mi ero già espresso all’inizio della settimana, ma forse mi sono spiegato male. Io ho lasciato il giocatore libero di decidere il suo futuro, come giusto che sia, senza mettere un obbligo. Se poi le trattative non sono andate in porto è per altri motivi, non è di certo per causa mia».

Per poi parlare anche del nuovo arrivato, il belga:

«De Ketelaere ha molti lati positivi e deve lavorare molto su altri punti. Il fatto che ha segnato ha acceso i riflettori su di lui in modo esagerato, perché c’è un’aspettativa nei suoi confronti. Ha delle qualità riconosciute, se no non sarebbe al Milan e non sarebbe venuto all’Atalanta. Deve lavorare molto e crescere per raggiungere il livello che aspira. Qui ha tutta la fiducia, abbiamo perso qualche settimana per la trattativa molto lunga, ma la recupereremo».

E di qualche nome un po’ in dubbio:

«C’è anche Muriel a disposizione, sta bene. Alcuni giocatori non sono al meglio della condizione, ma le loro qualità sono indubbio anche se sono arrivati da poco. È un bene che abbiano iniziato così, un ottimo segnale. Il fatto di avere cinque attaccanti per due ruoli è fondamentale».

Gasperini ha studiato il Frosinone dalla partita contro il Napoli

«Domani ci sarà una partita che va oltre i singoli giocatori. Abbiamo visto il Frosinone contro il Napoli e abbiamo trovato un ambiente entusiasta. Una partita difficile, felici per la promozione che hanno strameritato e quindi sappiamo che sarà una gara complicata. Andremo a giocare a Frosinone con molta attenzione».

Il campionato più equilibrato?

«Sarà da subito un campionato molto incerto e molto equilibrato sulla falsa riga dell’anno scorso. Si erano avvicinati molto i valori tra tutte le squadre e questo rende il campionato incerto. Le big, le squadre metropolitane, Inter, Milan, Juve e Napoli si sono tutte rinforzate e forti».

La qualificazione in Europa

«Tornare in Europa è bellissimo. La Champions è straordinaria, ma anche l’Europa League regala emozioni. Avremo squadre molto forti e blasonate da affrontare. Vogliamo fare bella figura, quindi giocheremo con grande impegno e attenzione».

Sul calciomercato, Gasperini non è contento delle notizie

«Quando finirà il calciomercato aprirò una bottiglia. Sbagliate totalmente le date, stiamo giocando partite importanti e queste notizie distraggono i calciatori. Non vedo l’ora che finisca. Si parla poco delle partite».

