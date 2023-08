Garcia: «Lozano la miglior stagione l’ha fatta giocando a sinistra, al Psv»

In conferenza: «Cajuste non parla ancora la lingua. Per Natan è più difficile, in Brasile i campionati sono diversi. Diamo loro tempo»

Nella prima conferenza stampa stagionale, la curiosità per il Napoli di Rudi Garcia è tanta. I giornalisti in sala stampa hanno chiesto informazioni anche sui nuovi arrivati. Prima di tutto su Gabri Veiga, su cui però ancora nulla è ufficiale. Per questo motivo Garcia ha glissato sullo spagnolo.

Poi anche su Cajuste e Natan. Il centrocampista fornisce al tecnico del Napoli delle soluzioni tattiche in più rispetto all’anno scorso, il difensore brasiliano invece ha sulle spalle l’onere di sostituire Kim Min-Jae.

Le parole di Garcia:

«Cajuste giocava in Francia, anche lui non parla la lingua. Per Natan è un po’ più difficile, arriva dal Brasile, i campionati lì sono diversi, diamo a entrambi un po’ di tempo per ambientarsi anche con i compagni. Hanno bisogno di un po’ di tempo per essere operativi al 100%. Però sono pronti».

Il tecnico ha anche espresso una battuta su Lozano. Il messicano ha rifiutato il rinnovo di contratto con il Napoli, vorrebbe provare nuove esperienze ma per il momento non arrivano offerte dal mercato. De Laurentiis ha più volte ribadito che in caso di mancato rinnovo, i giocatori potrebbero essere messi fuori rosa. Garcia su Lozano e sui giocatori “polivalenti”:

«Lozano può giocare anche a sinistra, la sua migliore stagione l’ha fatta a sinistra al Psv. Può giocare Elmas al posto di Kvara, anche Raspadori. I giocatori sono polivalenti, per me è una qualità e non un difetto. Alcuni giocatori soffrono di esserlo perché non hanno un posto fisso, ma sono preziosi per noi allenatori. La cosa sicura è che Raspadori giocherà titolare».

