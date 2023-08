«Gabri Veiga, il problema è l’accordo sulle commissioni tra il Napoli e l’agente Zahavi»

A Radio Punto Nuovo il giornalista di As Martinez: «Il Celta lo venderà comunque, il club deve monetizzare e al più presto»

A Radio Punto Nuovo è intervenuto un giornalista di As, Abraham Martinez, che ha fornito aggiornamenti sulla trattativa tra Napoli e Celta Vigo per Gabri Veiga.

Secondo quanto riferisce Martinez, sarebbe tutto pronto per il trasferimento del gioiellino spagnolo. De Laurentiis ha trovato l’accordo con il club spagnolo ma Veiga non è ancora del Napoli per via di un intoppo con il suo agente.

«La situazione di Veiga è in standby. Tra i due club è tutto accordato, ma c’è un fraintendimento da dover chiarire tra Pini Zahavi ed il Napoli. L’agente del calciatore chiede ancora di limare alcune situazioni, mentre col Celta Vigo è stato già tutto chiarito. Per questo è mancato il passaggio definitivo di Veiga al Napoli negli scorsi giorni. Non c’è stata totale intesa tra l’entourage del ragazzo e De Laurentiis, ma è un qualcosa di non preoccupante. Anzi, situazioni così capitano spesso nel calciomercato. Zahavi è l’agente di Veiga dalla scorsa primavera e ora chiede di monetizzare al massimo i suoi guadagni da questa operazione. Quindi il problema principale con il Napoli è quanto spetti in realtà al super-agente per il passaggio di Veiga in azzurro».

E ancora:

«Al momento non ci sono altri club all’orizzonte. Ma il Celta ha un problema: quanto più tardi arriveranno i soldi della cessione, tanto meno avrà come margine per muoversi sul mercato. E Rafa Benitez chiede investimenti importanti entro la fine della sessione. Ad inizio estate c’è stato un interesse della Premier, su tutti Arsenal, Liverpool e Newcastle, ma nulla più. Se non passerà al Napoli entro venerdì, succederà lo stesso dello scorso sabato. Gabri Veiga resterà in panchina. Certo, se mancheranno pochi minuti e il Celta ha bisogno di recuperare uno svantaggio, allora Veiga può subentrare. Di certo, non sarà titolare in nessun caso e la sua partecipazione potrebbe essere al massimo negli ultimi minuti. Anche se non si chiuderà l’affare col Napoli entro il weekend, quella con il Real Madrid sarà la sua ultima gara».

