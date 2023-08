Veiga, Celta Vigo e Napoli hanno l’accordo: “L’ultima parola è sua” (La Voz de Galizia)

Il quotidiano galiziano fa il punto sulla trattativa che sta andando avanti da giorni per il trasferimento dello spagnolo

Veiga sembra essere in via d’uscita dal Celta Vigo, tuttavia, sebbene la squadra spagnola abbia l’accordo con il Napoli, resta l’ultima parola del giocatore per confermare o ribaltare la situazione.

Sulla Voz de Galicia:

“Al termine dell’evento, Gabri ha parlato con Luís Campos, consulente sportivo esterno del club, e con Juan Carlos Calero, coordinatore sportivo, prima di lasciare il complesso sportivo del Celta in compagnia di un dipendente del Celta“.

Per poi concludere:

“Il Celta Vigo ha già l’accordo con il Napoli e attende la delibera definitiva per muoversi sul mercato una settimana prima della chiusura”.

Fino a qualche ora fa, alcune fonti sostenevano l’impossibilità di concludere la trattativa. Altre fonti sostenevano che fosse ancora tutto in dubbio, ma bisognava aspettare. A distanza di una settimana dalla chiusura della parentesi di calciomercato, sembra essere sempre più vicina una risposta.

. @sscnapoli, si continua a cercare una soluzione alle problematiche emerse nella giornata di ieri col @RCCelta per #GabriVeiga: tutte le parti in causa vogliono trovare la chiave per formalizzare l’intesa raggiunta venerdì. Si respira un cauto e moderato ottimismo. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 22, 2023

