Così il Napoli ha perso Gabri Veiga: temporeggiare non è esercizio utile con gli arabi (Corsport)

“La solerzia non rientra tra le doti di Castel Volturno”. Trattativa inceppata sulle commissioni a Zahavi. L’Al Ahli lo ha pagato 35 milioni

La trattativa saltata tra il Napoli e il Celta per Gabri Veiga. Ne scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano che conta i giorni della trattativa:

(almeno) diciassette giorni di trattativa inutile.

Gli arabi non hanno pagato la clausola di 40 milioni, 35 bonus inclusi.

Gabri Veiga era del Napoli (…) ma temporeggiare non è un esercizio utile in quest’epoca in cui esiste una concorrenza spietatamente ricca. L’Al Ahli ha spostato il mouse sulla scrivania della propria sede, è piombata improvvisamente e (?) inaspettatamente su Gabri Veiga, ha trovato gli argomenti giusti per convincere Pini Zahavi: con trentacinque milioni ha accontentato il Celta Vigo, al giovanotto dai piedi buonissimi ha garantito dodici milioni per cinque anni e a Micheli che ha avviato i dialoghi e a Chiavelli e De Laurentiis che sono subentrati dopo ha lasciato quell’insopportabile retrogusto amarissimo che demolisce un affare.

Le commissioni da concedere a chi l’assiste ed altri aspetti che hanno appesantito il negoziato, sino a concedere agli arabi la possibilità di intromettersi con una forza persuasiva che non è contrastabile, se non con la solerzia che non rientra tra le doti di Castel Volturno.

ilnapolista © riproduzione riservata