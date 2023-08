Di Francesco: «Il Napoli ha commesso degli errori, come ne abbiamo commessi noi»

In conferenza: «Peccato che Zielinski non sia andato in Arabia qualche giorno fa! Faccio questa battuta perché oggi è stato incredibile»

Il tecnico del Frosinone, Di Francesco, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata in casa alla prima di campionato contro il Napoli

«Non penso che se ci fossimo messi a difendere attaccati alla traversa, la partita sarebbe finita in modo diverso, anzi. Anche il Napoli ha commesso degli errori, come ne abbiamo commessi noi»

«Dovevamo giocare in maniera più verticale, ci siamo soffermati un po’ troppo sul palleggio. Abbiamo preso il gol del pari dove eravamo un po’ piatti. Certi episodi alle volte possono determinare certi risultati. Io sono soddisfatto, quantomeno fino al 2-1, della prestazione della mia squadra. In certi momenti però dovevamo essere più bravi dal punto di vista tattico»

«Peccato che Zielinski non sia andato in Arabia qualche giorno fa! Faccio questa battuta perché oggi è stato incredibile, però noi non abbiamo affrontato questa squadra partendo da perdenti, anzi, abbiamo fatto il nostro»

«Il risultato non può soddisfarmi ovviamente, posso parlare della prestazione. Però magari alla vigilia tutti pronosticavano uno 0-3 già all’intervallo. E invece la partita è iniziata diversamente. A fare meglio si può sempre fare meglio, e possiamo anche migliorare in tutto giorno dopo giorno»

Kvernadze?

«Ha avuto una bella opportunità stasera, ha delle grosse qualità ma deve capire che deve giocare più di squadra invece che da solo. Deve migliorare nel giocare insieme alla squadra. E’ entrato anche bene oggi, ma poi si è intestardito nel fare dribbling»

«Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi per la bella partita giocata contro i campioni d’Italia, però dobbiamo pensare sempre a fare meglio. Abbiamo avuto un atteggiamento positivo e propositivo, ma dobbiamo migliorare sotto tanti altri aspetti»

