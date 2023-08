Danso rinnova con il Lens e il club francese sfotte il Napoli sui social (VIDEO)

Un video con tarantella, messaggi d’amore per il difensore provenienti dal Sud Italia e il messaggio: il rinnovo li prenderà a calci

Kevin Danso rinnova con il Lens e il club francese sfotte il Napoli. Il Lens ha annunciato il rinnovo del suo difensore centrale in un modo piuttosto originale: un video pubblicato sui social in cui, in sottofondo, si sente la musica della tarantella napoletana mentre sullo schermo di un cellulare scorrono messaggi d’amore verso Danso provenienti da un non meglio identificato “Cortigiano del Sud Italia”. I riferimenti al Napoli, che seguiva Danso da tempo, insomma, si sprecano. Alla fine del video, l’Italia a forma di stivale scalcia via il cellulare e compare la scritta: “Naturalmente un rinnovo lo prenderà a calci. Danso non andrà in Italia”.

Danso rinnova fino al 30 giugno 2027.

Quand on a déjà trouvé chaussure à son pied… 👢 pic.twitter.com/0UcyOpWCzH — Racing Club de Lens (@RCLens) August 3, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata