Champions League 24/25, nel nuovo format potrebbero esserci cinque italiane

La Champions League 2024/2025 potrebbe arrivare a includere fino a cinque italiane. Come sarebbe possibile? Grazie al nuovo regolamento.

Infatti, quella di quest’anno, la Champions 2023/2024, sarà l’ultima edizione che ospiterà 32 squadre divise per gironi. Nella futura Champions League le squadre saranno 36 e tutte presenti in un unico gruppo, come un campionato nazionale.

La Gazzetta riporta così il regolamento della competizione:

“La nuova Champions, nella sua prima fase, apparirà come un campionato unico, nel quale ogni club giocherà almeno 8 gare contro avversari sempre diversi, individuati tramite sorteggio. Terminato questo step (in programma da settembre a gennaio), le prime otto squadre della maxi classifica si qualificheranno direttamente agli ottavi, mentre le formazioni piazzatesi tra il nono e il ventiquattresimo posto saranno impegnate nei sedicesimi di finale”.

Ma la cosa più interessante è quello che determina il potere del ranking dei rispettivi campionati. Se le squadre di Serie A dovessero andare bene, allora una quinta squadra potrebbe partecipare in Champions:

“Al di là del nuovo format, la principale novità della Champions consiste nel passaggio da 32 a 36 partecipanti. Le porte della coppa saranno dunque aperte a quattro squadre in più e due di queste saranno individuate in base al ranking delle singole federazioni. Ne deriva che, qualora l’Italia riuscisse a chiudere il 2023-2024 piazzandosi al primo o al secondo posto del ranking per club, avrebbe diritto a un “extra slot” in Champions League, che spetterebbe alla quinta classificata della Serie A. Centrare l’obiettivo non sarà semplice, sebbene esso non rappresenti la necessaria conseguenza di un trionfo in Europa. ‘Basterebbe’, infatti, ripetere l’impresa di maggio 2023, quando l’Italia vantava tre finaliste (Fiorentina, Roma e Inter) e due semifinaliste (Juventus e Milan) nelle coppe”.

Non sarà un’impresa facile. A oggi Napoli e Inter godono di una prima e seconda fascia, ma Milan e Lazio no. Queste ultime due rischiano di ritrovarsi in due gironi di ferro da cui sarà difficile uscirne vincitore.