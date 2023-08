Bonucci, avviati i contatti con il Genoa (Sky)

La trattativa con l’Union Berlino si è complicata e ora la squadra ligure tenta l’affondo. La Lazio sembra avere altri obiettivi

Il Genoa di Giliardino sta pensando ad ingaggiare Leonardo Bonucci, in contatto sempre con l’Union Berlino. Secondo quanto riportato da Sky Sport:

“Il difensore classe 1987, ai margini del progetto Juventus, cambierà con ogni probabilità maglia da qui a fine mercato: se da settimane ormai dialoga con il club tedesco per un eventuale passaggio in Bundesliga – la trattativa nelle ultime ore si è un po’ complicata – adesso ci sono stati contatti anche con il Genoa che pensa a lui per dare esperienza e qualità al proprio reparto arretrato. Resta adesso da capire come si evolverà la situazione.

Se, come detto, la trattativa con l’Union Berlino non è arrivata alla definizione, non si è ancora infatti arrivati all’intesa definitiva, resta bloccata anche la pista Lazio che al al momento sta preferendo altre soluzioni.

Ora l’interesse del Genoa è per Bonucci, si tratterebbe di un ritorno anche se in carriera non ha mai indossato la maglia rossoblù. Bonucci infatti passò al Genoa nell’ambito dell’operazione che portò Milito all’Inter nell’estate del 2009, ma venne subito ceduto in comproprietà al Bari che successivamente lo riscattò prima di cederlo alla Juventus”.

