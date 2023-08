Bonucci: «Stufo di essere coinvolto in dinamiche estranee alla mia persona e false»

Su Instagram: “Ci tengo a sottolineare quanto sia lontana da me l’idea di ricoprire ruoli mai nemmeno lontanamente proposti”

Bonucci pubblica su Instagram una story per commentare le voci sull’addio di Mancini. Bonucci lo ringrazia, per poi andare contro le voci che lo vogliono responsabile di questo terremoto improvviso:

«Grazie Roberto Mancini per gli splendidi anni trascorsi insieme e per le vittorie entrate nella storia del nostro calcio. Ad oggi stufo di essere coinvolto in dinamiche completamente estranee alla mia persona e totalmente destituite di ogni fondamento, ci tengo a sottolineare quanto sia lontana da me l’idea di ricoprire ruoli mai nemmeno lontanamente proposti. In quanto giocatore della Juventus, e rispettando il mio contratto con puntualità e correttezza, vedo l’azzurro rimanere per me solo il colore di una maglia da indossare sul campo con orgoglio e riconoscenza».

Secondo alcuni media, infatti, Mancini ha lasciato la Nazionale in seguito alla scelta di Bonucci all’interno dello staff. Poi, l’allenatore ha pubblicato su Instagram un messaggio, chiarendo che la decisione è legata a “motivazioni personali”.

Nel mentre, Bonucci sarebbe anche vicino a un accordo con la Fiorentina per continuare la sua carriera da professionista e continuare a giocare da difensore. Se fosse vero, l’idea di essere un dirigente o un responsabile sarebbe ancora una lontana possibilità. Tuttavia, non è ancora chiaro alcun dettaglio.

Secondo Il Tempo, é stato avvistato con il direttore sportivo della Viola, Pradè:

“Leonardo Bonucci a Forte dei Marmi con Daniele Pradé. Il difensore, ormai fuori dal progetto della Juventus, si trova attualmente in Toscana, più precisamente nella provincia di Lucca, accompagnato dal direttore sportivo della Fiorentina. Il classe 1987, nato a Viterbo, è stato infatti messo ai margini dalla società bianconera, perdendo inoltre la fascia da capitano”.

Su Twitter, il giornalista esperto di mercato, Nicolò Schira, conferma che Bonucci è vicinissimo alla Fiorentina e che ha dato disponibilità al trasferì. Bonucci, al momento, è fuori rosa alla Juventus. Contro il suo storico club ha avviato un

